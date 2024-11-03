الالتزام بساعة معينة عند النوم يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن النوم بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساء يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بـ أمراض القلب.وتوصل الباحثون، أن أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش في وقت متأخر في منتصف الليل أو بعد ذلك لديهم مخاطر أعلى بنسبة 25٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بأقرانهم الذين ذهبوا إلى الفراش بين العاشرة والحادية عشرة ليلا،وبالنسبة لأولئك الذين هم في مكان ما في الوسط، ويميلون إلى النوم بين الساعة 11 مساء ومنتصف الليل، كان خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى بنسبة 12 في المائة مقارنة بمن ينامون بين العاشرة والحادية عشرة.وتوصلت النتائج إلى أن الخطر يتربص أيضا بالنسبة لأولئك الذين ينامون في وقت مبكر، ويرتفع الخطر بنسبة 24% لأولئك الذين ينامون قبل الساعة العاشرة مساء، مما يعني أنه إذا كنت ترغب في استغلال وقت نومك لصالح صحة قلبك في المستقبل، فلديك فترة زمنية محدودة للغاية ومحددة للنوم كل ليلة.ويقول الدكتور ديفيد فلينز من جامعة إكستر، الذي كتب هذه الدراسة: "يشير بحثنا إلى أن وقت النوم الأمثل يكون في نقطة محددة في دورة الجسم المكونة من 24 ساعة، وأي انحراف عن هذا الجدول الزمني يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة".

واعتبر أن أخطر وقت للنوم هو بعد منتصف الليل، لأنه يقلل من فرصة التعرض لضوء الصباح، والتعرض له هو ما يعيد ضبط ساعة الجسم.ويقول فلينز: "على الرغم من أن النتائج لا تثبت السببية، فإن وقت النوم يظهر من الدراسة كعامل خطر محتمل لأمراض القلب - والذي يقف بشكل مستقل ولا يرتبط بعوامل الخطر الأخرى أو خصائص النوم الأخرى".وأضاف: "إذا تم دعم النتائج التي توصلنا إليها بمزيد من البحث، فإن تحديد موعد النوم والحفاظ على عادات النوم الأساسية قد تكون تدابير وقائية منخفضة التكلفة ستنجح في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى عامة الناس".

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