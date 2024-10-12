كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - تُصاب النساء بسرطان الثدي في كل مكان في العالم؛ ولأنه من الأمراض المهددة لحياة النساء خصوصاً في حال اكتشافه المتأخر، فقد تم تخصيص شهر أكتوبر والذي سُمي بـ"أكتوبر الوردي"، كشهر تتم فيه حملات نشطة ومستمرة من أجل التوعية من أعراض وظروف الإصابة بسرطان الثدي عند النساء حول العالم، بحيث لا يفرق هذا المرض بين أي بقعة جغرافية، ولذلك تنشط الجهود الحثيثة والمتزايدة عاماً بعد عام من أجل الكشف المبكر عن أعراض هذا المرض، وحيث تشير الإحصائيات المبشرة إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات بين نساء العالم بسبب مضاعفاته، وذلك بسبب اللجوء إلى الفحص المبكر واتباع العديد والمزيد من التدابير الوقائية الصحية الضرورية، مع أن العلم الحديث وبكل إمكانياته لم يضع يده وحتى اليوم على الأسباب الكامنة والحقيقية لإصابة النساء بمرض سرطان الثدي، على الرغم من أن معظم البحوث قد أكدت وتوجهت إلى أن العامل الوراثي أي الجينات الوراثية تلعب دوراً فعالاً في زيادة ورفع احتمالات الإصابة بسرطان الثدي عند أعراق وعوائل بعينها تحديداً.

يحدث أن تُصاب بعض النساء بما يعرف بسرطان الثدي المتكرر بعد الشفاء في المرة الأولى من الإصابة، ولذلك فهناك معتقدات سائدة حول مرض السرطان بين العامة حول حتمية معاودة المرض للجسم وبأن الشفاء التام منه يعد مستحيلاً، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح تماماً، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية أمراض النساء والتوليد الدكتورة ميرفت لافي؛ حيث أشارت إلى ما هو سرطان الثدي المتكرر وهل احتمالية الشفاء التام ضئيلة وعوامل الخطورة التي تؤدي لتكراره وطرق ونصائح لتقليل حدوث هذا التكرار مثل العلاج الهرموني واتباع التغذية الصحية وغيرها في الآتي:

تعريف عام لسرطان الثدي عند النساء

أكتوبر الوردي



يعرف سرطان الثدي بأنه حالة نمو غير معتاد وغير طبيعي لخلايا الثدي بحيث لا يمكن للجسم السيطرة على مثل هذا التسارع في النمو الخارج عن قواعد نمو خلايا الجسم، وحيث تبدأ هذه الخلايا التي تنمو نمواً غير طبيعي في تشكيل أورام تبدأ في الانتشار في جميع أجهزة وأنحاء الجسم الحيوية أي أنها تتمدد نحو الأجهزة القريبة من الثدي مثلاً، ويمثل تمدد مثل هذه الأورام خطراً على الحياة بحيث تصبح مهددة لها لأنها تعطل عمل أجهزة حيوية مثل الرئتين، وهذه الأورام أو الخلايا النامية بشكل غير طبيعي تبدأ في الظهور في البداية فيما يُعرف بقنوات الحليب، وهي التي تعرف بالفصيصات التي تنتج الحليب الذي سيكون غذاء للطفل في الثدي، وقد تمكن العلم الحديث من الكشف المبكر والأوّلِي لمثل هذه الخلايا التي تكون في البداية ضمن خلايا الثدي فقط وتكون مثل حيوان السرطان، ولذلك سمى هذا المرض باسمه، كامنة وغير متمددة أو منتشرة، ولكنها سرعان ما تنتشر كخلايا خطرة وسرطانية إلى ما حول قنوات الحليب أي أنسجة الثدي القريبة من هذه القنوات، مما يسبب نشوء التكتلات التي تلمس بالفحص الذاتي وتؤدي لتغير في ملمس جلد الثدي حيث يلاحظ حدوث زيادة في سمك الجلد وتحوله لما يشبه قشر البرتقالة، وتبدأ التكتلات في التوسع والانتشار إلى العقد الليمفاوية؛ مما ينبئ بأنها ورم خبيث بحاجة لعلاج سريع قبل تفشيه أكثر في الجسم.

ما هو سرطان الثدي المتكرر؟

يُعرف سرطان الثدي المتكرر بأنه السرطان الذي يعاود الظهور بعد العلاج الأولى، وهو السرطان الذي قد يعود بعد شهور أو سنين، فعلى الرغم من تعرض الخلايا السرطانية للعلاج الأولي الذي يفضل كطريقة محبذة للعلاج إلا أن بعضها يقاوم ويعيش فتصاب المرأة بسرطان الثدي في نفس المكان أو يعاود السرطان الظهور في مكان آخر من الجسم.

ينقسم السرطان المتكرر إلى قسمين هما النكسة الموضعية والنكسة البعيدة، فالنكسة الموضعية هي أن يظهر السرطان في نفس المكان الذي ظهر فيه في المرة الأولى؛ وإذا ما تم استئصال الورم فقد يُعاوِد السرطان الظهور فيما تبقى من نسيج من الثدي وتظهر كتلة جديدة مع إفرازات في الحلمة وتغير في شكل الجلد وكذلك قد تظهر أعراض حال استئصال الثدي الكامل مثل عقيدات غير مؤلمة على جدار الصدر أو تكوّن قطعةٍ سميكة وجديدةٍ محاذية للندبة التي نتجت عن استئصال الثدي قريباً منها.

اعلمي أن النكسة البعيدة أي التكرار البعيد يعني إصابة عضو بعيد عن الثدي بالسرطان بعد التعافي الأول مثل أن ينتقل السرطان إلى العظام أو الرئتين أو الكبد، وفي هذه الحالة تبدأ بعض الأعراض في الظهور مثل الألم في الصدر والظهر وكذلك الإصابة بفقدان الشهية والصداع الشديد والسعال ونقص الوزن والسعال باستمرار إضافة لحدوث نوبات من الصرع.

العوامل التي تؤدي لتكرار الإصابة بسرطان الثدي بعد الشفاء في المرة الأولى

ألم في الثدي

توقعي أن يعاود سرطان الثدي في الظهور بعد التعافي في المرة الأولى في حال كان حجم الورم أكبر من أحجام الأورام التي تصاب بها غالبية النساء.

توقعي أن يعاود سرطان الثدي في الظهور في حال كان قد أصاب عقدة من العقد الليفماوية في المرة الأولى مما يؤدي لتكرار الإصابة بها.

اعلمي أن نسبة حدوث السرطان للمرة الثانية في الثدي ترتفع في حال عدم خضوع المرأة للمعالجة الإشعاعية بعد استئصال الورم الجراحي.

توقعي أن ترتفع نسبة الإصابة المتكررة بسرطان الثدي في حال كانت حواف الورم إيجابية بحيث أن الأطباء حين يقومون بتصوير الورم تحت المجهر بعد استئصاله واستئصال بعض الخلايا السليمة معه فترتفع احتمالية الإصابة بالمرض ثانية بنسبة كبيرة.

توقعي في حال إصابتك بما يعرف بسرطان الثدي الالتهابي عودة المرض ثانية بعد التعافي في المرة الأولى.

اعلمي أنه في حال إصابتك بما يعرف بسرطان الثدي الثلاثي السلبي فهناك احتمالية كبيرة للإصابة المتكررة بعد التعافي في المرة الأولى أو حتى الثانية.

توقعي في حال إصابتك بسرطان الثدي في المرة الأولى وأنت في عمر تحت سن الخامسة والثلاثين أن يعاودك المرض ثانية لأن الإحصائيات قد أشارت إلى إصابة النساء في سن صغيرة بشكل متكرر بالسرطان بعد التعافي مرة أولى وثانية.

نصائح للوقاية من تكرار الإصابة بسرطان الثدي

فيتامينات ومعادن هامة للجسم

اهتمي بالخضوع إلى العلاج الهرموني خاصة في حال كانت المرأة مصابة بنوع السرطان المعروف بالسرطان الإيجابي لمستقبلات الهرمونات، ففي هذه الحالة يجب أن يستمر خضوع المرأة لهذا العلاج الهرموني لما لا يقل عن خمس سنوات.

داومي على التغذية الصحية السليمة والمتوازنة بمعنى أن تحصلي على غذاء صحي يشتمل على كل العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن وبحيث تخضع المرأة للحمية الغذائية التي تحتوي على الخضار والفواكه وكذلك الحبوب الكاملة.

احرصي على ممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشي في الهواء المنعش والبعد عن الملوثات والخروج إلى الطبيعة، وحيث أشارت الأبحاث إلى دور الرياضة في تقليل معدلات الإصابة بالسرطان بوجه عام.

تخلصي من الوزن الزائد واحرصي على الحصول على وزن صحي ومثالي من خلال الرياضة والحمية الغذائية وتعديل العادات الغذائية الخاطئة والبعد عن المقليات بوجه خاص.

لاحظي أن الخضوع للعلاج الكيميائي في بعض أنواع السرطان الذي يصيب الثدي مثل الالتهابي وغيره يؤدي لتقليل فرص عودة السرطان مرة ثانية للجسم.

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*ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.