شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية بسرطان الثدى.. أفضل نظام غذائى يساعد على الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من العوامل التى تساعد فى الوقاية وتقليل خطر الإصابة بـ سرطان الثدى لدى النساء، ومع تشخيص المزيد من الشابات في الثلاثينيات من العمر به، يؤكد الخبراء على الدور الذي يمكن أن يلعبه نمط الحياة والنظام الغذائي في الحد من خطر الإصابة بهذا المرض.

أهمية اتباع نظام غذائي ونمط حياة متوازن

يؤكد موقع "onlymyhealth"، أن تبني نمط حياة صحي أمر بالغ الأهمية في مكافحة سرطان الثدي، ومع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقل احتمالية الإصابة بالسرطان.

ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن بسيط يتضمن البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والألياف، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، على تقليل خطر الإصابة، وأوضح التقرير أن الأطعمة مثل الخضراوات الورقية والمكسرات والبذور (مثل اليقطين والسمسم وعباد الشمس والكتان) والتوت، غنية بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تعزز التوازن الهرموني وتحارب الالتهابات.

تعمل الفواكه والخضراوات الطازجة الموسمية على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع ارتفاع الأنسولين، وتقليل الكوليسترول والالتهابات وهرمونات التوتر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحبوب الكاملة أن تساعد في إدارة نوبات الجوع والمساعدة في إدارة الوزن.

دور النظام الغذائي في الوقاية من سرطان الثدي

بعض الأطعمة يمكن أن تخفض مستويات هرمون الاستروجين، المرتبط بسرطان الثدي، حيث تعتبر الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط والملفوف والبروكلي، إلى جانب الفواكه الحمضية وبذور الكتان والفطر ومنتجات الصويا، مفيدة بشكل خاص.

الفواكه والخضراوات هي مضادات للأكسدة، ويوصي باتباع نظام غذائي غني بمجموعة متنوعة من الألوان - الأخضر والأبيض والأصفر البرتقالي والأحمر والأرجواني - لتعزيز الصحة العامة.

يمكن أن يساعد إضافة مضادات الأكسدة مثل فيتامينات سي ود وب9 (حمض الفوليك) وأ في صورة بيتا كاروتين، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، فالأطعمة مثل الفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة غنية بهذه الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر والشاي المخمر ومنتجات الكاكاو، وتمنع نمو خلايا سرطان الثدي، بينما يساعد الإندول-3-كاربينول، الموجود في الخضروات الصليبية، في تقليل مستويات هرمون الاستروجين غير الصحية.