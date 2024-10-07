شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على أقصى قدر من فيتامين د من أشعة الشمس دون حدوث مضاعفات للجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

ضوء الشمس هو المصدر الأساسي لفيتامين د، الذي يجهز جسم الإنسان لإنتاج المغذيات بشكل طبيعي، وعندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع ب، فإنه يستطيع تخليق فيتامين د.

هناك العديد من العوامل، مثل كمية ضوء الشمس التي تتلقاها، والوقت من اليوم، والموسم، والتي يمكن أن تؤثر جميعها على كمية فيتامين د المنتجة، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، نكشف ما هو أفضل وقت في اليوم للحصول على أقصى قدر من الفيتامين من ضوء الشمس دون الحاجة إلى تحمل حروق الشمس.

دور فيتامين د للجسم

يعد فيتامين د ضروريًا للعديد من جوانب الصحة، بما في ذلك صحة العظام، لأنه يسهل امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الأمعاء، وبالتالي، فهو يساعد في الحفاظ على قوة العظام ومنع حالات مثل الكساح عند الأطفال وهشاشة العظام عند البالغين، يساعد فيتامين د أيضًا جهاز المناعة، مما يساهم في الحماية من العدوى ويقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس للحصول على فيتامين د

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة البريطانية، يوصي بـ 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) للأطفال من عمر 0 إلى 12 شهرًا، و15 ميكروجرام (600 وحدة دولية) من عمر 1 إلى 70 عامًا، و20 ميكروجرام (800 وحدة دولية) للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 71 عامًا أو أكثر.

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، ولكن العديد من الناس يقلقون بشأن اسمرار الجلد أو حروق الشمس أو حتى زيادة احتمال الإصابة بسرطان الجلد، لذا ما هو الوقت المناسب من اليوم للاستمتاع بأشعة الشمس والحصول على الفوائد.

بحسب التقرير، فإن أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس لتكوين فيتامين د دون التعرض للتسمير أو زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس هو خلال الفترات التي تقل فيها شدة الشمس، وعادة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر، وهذا يعزى إلى حقيقة أن أشعة UVB من الشمس، والتي تحفز إنتاج فيتامين د في بشرتك، تكون أكثر انتشارًا خلال هذه الأوقات.

من الأفضل استهداف ما يقرب من 10-30 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس في مناطق مثل وجهك أو ذراعيك أو ظهرك أو ساقيك (بدون وضع واقي من الشمس) عدة مرات كل أسبوع، مع مراعاة نوع بشرتك.

وينصح بتوخي الحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، لأن التعرض المفرط لأشعة الشمس قد يؤدي إلى تلف الجلد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، وأكد أنه إذا كنت تنوي قضاء فترات طويلة في الشمس، فمن المستحسن استخدام واقي الشمس بشكل مستمر أو ارتداء ملابس واقية.

