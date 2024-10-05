شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية للوقاية من الأمراض والعدوى فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

فصل الخريف أحد أهم فصول السنة التي نشهد خلالها بعض التقلبات الجوية، يودعنا الصيف ويبدأ الطقس في البرودة رويدا رويدا، هذا التغير في الطقس قد يجعلنا أكثر احتياجا لنظام غذائي جيد وصحي للحفاظ على مناعة الجسم وتوازنه.

وفقا لتقرير نشر في موقع Stanley فإن فصل الخريف نحتاج فيه لمشروبات صحية وطبيعية تعمل على موازنة درجة حرارة أجسامنا، وكذلك تجعلنا في ترطيب دائم وتحمينا من الجفاف وتجعل مستويات السوائل في أجسادنا منضبطة وفي مكانها الطبيعي.

مشروبات خريفية صحية ولذيذة

المشروبات الصحية كثيرة ومتنوعة، ولكن هناك مشروبات بعينها تفيدك في فصل الخريف بعينه وبشكل خاص، خاصة مع أجوائه المختلفة عن أي طقس آخر.

ومن أهم هذه المشروبات:

ـ الشاي بأنواعه وأشكاله المختلفة أحمر أو أخضر أو أسود أو شاي عشبي، كل هذه الأنواع مفيدة في هذا الفصل بشكل خاص فأوراقه تعد أهم مصدر لمضادات الأكسدة، كما أن الإضافات الصحية عليه مثل البابونج والزنجبيل والنعناع على سبيل المثال لا الحصر تعزز من فوائده أيضا، لأنها تعمل على إزالة الالتهابات من الجسم وتعزيز قوته ونضاراته وصحته وتعزيز نشاطه ومقاومة اعراض الخريف مثل الحساسية وغيرها.

ـ عصير التفاح مع القرفة أحد أهم أنواع العصائر الصحية في فصل الخريف بشكل خاص، يجب أن تتناوله منزوع السكر، القليل من القرفة على عصير التفاح، يعزز من صحة الأمعاء والصحة العامة للجسم والمناعة وفيتامين سي الصحي والمفيد لتعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، ومعادلة الترطيب في الجسم وحمايته من الجفاف في هذا الطقس.

ـ الليمون المضاف إليه بعض الماء الدافئ، فالقليل منه باكرا يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل مثالي كما أنه يعمل على تخليص الجسم من السموم فهو مشروب خريفي بإمتياز يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والحد من حرقة المعدة كما أنه يمكن إضافة القليل من العسل لإضافة النكهة وتعزيز فوائده أيضا.

ـ يمكنك أيضا تناول المشروبات العشبية المختلفة كاليانسون والكراوية والنعناع وغيرها الكثير، فكل المشروبات الدافئة تعزز من الترطيب خلال هذا الفصل وتحسن من حالة الجسم وقوته وسلامته.