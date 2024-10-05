شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة قلب طفلك.. 4 نصائح هتحميه والان مع تفاصيل الخبر

العديد من الدول تشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية كمشاكل القلب، وخاصة السمنة بين الأطفال والاضطرابات المرتبطة بنمط الحياة، ومن الممكن أن تساعد بعض الممارسات الصديقة للقلب في حماية صحة الأطفال في المستقبل.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع indiatoday يمكن أن تؤدي معظم اضطرابات نمط الحياة والسمنة في سن مبكرة إلى الإصابة بأمراض مختلفة في وقت مبكر من الحياة، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية.

فإذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية، فيجب على الآباء تشجيع الأطفال في الحفاظ علي صحته، فالأطفال الذين لديهم استعدادات وراثية معرضون لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب عندما يكبرون .

وحول ذلك، أكد الدكتور ريشي بهارجافا، استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفيات ميديكوفر، في مومباي، على أهمية الممارسات الصديقة للقلب والتي يمكن أن تحمي صحة طفلك ومنها:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يجب أن يمارس الأطفال ما لا يقل عن 45 دقيقة من النشاط البدني يوميًا، فيمكن لأنشطة مثل المشي أو الجري أو السباحة أن تحفزهم على البقاء نشطين، وذلك لتعزيز لياقته البدنية وصحته العامة.

-الحد من وقت الشاشة

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الشاشة إلى عادات خاملة وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، والتي يمكن أن تجهد القلب، فشجع طفلك على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق أو المشاركة في الألعاب البدنية التي تعزز الصحة البدنية والإدراكية.

-النظام الغذائي المتوازن

تأكدي من أن النظام الغذائي لطفلك يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات، فيجب التقليل من الأطعمة المصنعة والمقلية مثل البطاطس المقلية والمشروبات الغازية والحلويات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والكوليسترول، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب.

-الفحوصات الدورية

الفحوصات الصحية الدورية ضرورية لاكتشاف مشاكل القلب المحتملة في وقت مبكر. كما أن التأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم وعدم التوتر يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب.

وباعتماد هذه العادات، يتجه الأطفال على الطريق إلى قلب صحي ومستقبل أكثر صحة.