شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شهيدا ضحايا غارات الاحتلال فى غزة منذ فجر الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية فلسطينية لوسائل الإعلام، باستشهاد 20 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين.

يذكر أن الدكتور صلاح عبد العاطى رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، كان قد أكد أن سكان غزة يتعرضون لكارثة إنسانية ومعاناة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، وخلالها جرى اتفاقين وفقا للخطة المصرية التى تحولت لخطة عربية ودولية.

وأضاف صلاح عبد العاطى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه فى اللحظة التى واصلت فيها إسرائيل عدوانها وحربها من جديد على غزة رافضة كل جهود الوساطة مستغلة الصمد الدولى لتستأنف هذه الحرب، ليحافظ نتنياهو على ائتلاف يمينه الفاشى الحاكم والحفاظ على رأسه من السجن وتطبيق مخططات إسرائيل المعلنة فى تهجير الفلسطينيين والإستيلاء على الأرض.