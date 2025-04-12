الخليج اليوم .. أمين مجلس التعاون: دول الخليج ستعقد مؤتمرا لبحث فرص السلام في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما يشدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنهاء الحرب في غزة في إطار موقفهم الثابت تجاه فلسطين، كشف الأمن العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، لـ"العربية" أن دول الخليج تعتزم إقامة مؤتمر من أجل خلق فرص للسلام في قطاع غزة، وذلك في شهر يونيو المقبل في نيويورك.

في الوقت ذاته، عاد لتأكيد موقف البلدان الست إزاء القضية الفلسطينية، إذ قال: "دول الخليج بذلت جهوداً لإنهاء الأزمة في غزة"، إذ تدعم دول الخليج الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين.

وفي الإطار ذاته، التقى الأمين العام لمجلس التعاون، بنائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، إذ استعرضا العلاقات الخليجية الأميركية بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ شدد الجانبان على أهمية وقف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والعمل على دفع جهود التهدئة.

إلى ذلك، التقى البديوي أيضاً برئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، وذلك في إطار زيارته لواشنطن وقال البديوي: "إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي كان مهتما بمعرفة وجهة نظر دول الخليج في عدد من الملفات.

في الإطار ذاته، يعتقد البديوي أن اللقاء مع المسؤولين الأميركيين يمثّل فرصة للنقاش حول مستقبل العلاقة الاستراتيجية بين دول الخليج وأميركا.

وأوضح الأمين العام أنه في إطار اللقاء جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، العلاقات الخليجية - الأميركية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعزز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية.

كما جرى في الاجتماع استعراض الجهود الخليجية – الأميركية المشتركة في الملفات الإقليمية والدولية والتأكيد على المضي فيها قدماً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيداً بالجهود الأميركية المتعددة لرأب الصدع في العديد من القضايا في العالم ومحاولة التوصل إلى حلول حولها.

كما قال: "الاجتماع كان فرصة مواتية لتقديم شرح لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول متانة العلاقات الخليجية الأميركية ومستوى التنسيق رفيع المستوى بين الجانبين، بما في ذلك العشر مجموعات عمل التي تربط الجانبين الخليجي والأميركي".

في المقابل، سألت" العربية" الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تأثير الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار ما سماه بيوم التحرير، ليجيب المسؤول الخليجي الرفيع: "تأثرنا بالقرار الأميركي بشأن الرسوم الجمركية وتعاملنا معه بالشكل الذي يتناسب مع التصنيف العالمي لاقتصادات دول الخليج".