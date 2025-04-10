شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال لمناطق بقطاع غزة وأريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استُشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح، فجر اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى عدة مناطق فى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع الطينة جنوب بلدة القرارة شمال غرب خان يونس، كما استُشهد طفل بقصف مدفعي على حي العمور ببلدة الفخاري شرقاً، بالإضافة لاستشهاد مواطن إثر قصف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بيت لاهيا شمال القطاع وعبسان الكبيرة شرق خان يونس وحي الزيتون شرق غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي سياق متصل أصيب، الليلة الماضية، أربعة مواطنين باعتداء لقوات الاحتلال، عند حاجز عسكري شمال مدينة أريحا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات من الشبان نتيجة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، لدى مرورهم عن حاجز "البنانا" شمال مدينة أريحا، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى أريحا الحكومي.