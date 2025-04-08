الخليج اليوم .. ضبط تشكيل عصابي مصري لسرقة المركبات في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات الكويتية عن ضبطها تشكيلا عصابيا من 6 أشخاص من الجنسية المصرية امتهنوا سرقة المركبات من الساحات في عدد من المناطق في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة المركبات من الساحات وقطرها إلى موقف في منطقة سكراب السالمي، حيث يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار ومن ثم كبس هياكلها لإخفاء معالم الجريمة.

وأوضحت الداخلية الكويتية أن الضبطية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة عن نشاط مشبوه لعصابة متخصصة في سرقة المركبات، حيث باشرت المباحث إجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين ورصد موقع نشاطهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة التشكل العصابي على عدد من المركبات المسروقة وقطع غيار مختلفة، تم تفكيكها من مركبات مبلغ عن سرقتها في مناطق مختلفة بالبلاد.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يعتمدون على قطر المركبات من الساحات الترابية خلال أوقات متأخرة من الليل، ونقلها إلى "السكراب" في منطقة السالمي لتفكيكها.

وأحالت الجهات الأمنية في الكويت المتهمين أفراد التشكيل العصابي والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: الرأي