شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الصومال وأوغندا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، في العاصمة الأوغندية كمبالا، مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، الوضع الأمني ​​في المنطقة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي.



وأشاد الرئيسان بالعلاقات الثنائية العميقة والتعاون الوثيق بين الصومال وأوغندا، معربين عن ترحيبهما بإطلاق مهمة بعثة "AUSSOM" الجديدة في الصومال، مؤكدين ضرورة تسريع الدعم الدولي لتنفيذ خطة تطوير الأمن الصومالي وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).



كما ناقش الرئيسان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين، ووجها المؤسسات المعنية بتسريع تنفيذها.