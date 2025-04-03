شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لحى الشجاعية لأكثر من 20 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى، مربعا سكنيا فى حى الشجاعية بمدينة غزة إلى 20 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، استشهاد مواطن فى قصف الاحتلال لمنزل عائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما تواصل مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت أن 41 شهيدًا ارتقوا وأُصيب عدد آخر، في سلسلة غارات جويّة ومجازر وحشية ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما ارتفعت الحصيلة منذ الليلة الماضية إلى أكثر من 53 شهيدا.

وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50 ألفا و 423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638.