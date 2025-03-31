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جرائم مستمرة.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على خان يونس

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

جرائم مستمرة.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على خان يونس

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة، على منزلين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 9 شهداء من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمال مدينة خان يونس.
كما استشهد 7 فلسطينيين في قصف آخر استهدف منزلًا غرب المدينة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في أقل من 24 ساعة إلى 64 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي وسط قطاع غزة، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بعشرات الآليات العسكرية، عدة منازل في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.

المخططات الاستيطانية في القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي على مشاريع وطرق استيطانية استعمارية بمدينة القدس ومحيطها، مؤكدة أن تلك المخططات الاستيطانية تندرج في إطار تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتكريس ضمها بقوة الاحتلال.
استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس - وفا

وعدّت ذلك أحد أوجه ومظاهر حرب الإبادة والتهجير والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ بهدف تصفية قضيته ووجوده الوطني.
وحذرت من المخاطر الجمة المترتبة على ضرب فرصة تطبيق حل الدولتين، مطالبةً المجتمع الدولي بوقفة جادة لفرض الحل السياسي على الاحتلال لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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