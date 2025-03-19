شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية تعرقل دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم 15 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على الفلسطينيين. قطاع غزة بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بردود الفعل والمواقف العربية و الدولية التي رفضت عودة الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير.

وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم بخطوات عملية رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا عن قطاع غزة.