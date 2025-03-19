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وسط حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

وسط حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

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الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية تعرقل دخول الزوار والمصلين للأقصى.
في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم 15 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على الفلسطينيين.

قطاع غزة

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بردود الفعل والمواقف العربية و الدولية التي رفضت عودة الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير.
وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم بخطوات عملية رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا عن قطاع غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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