شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يدين استئناف قوات الاحتلال عدوانها على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس الوزراء السعودي استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مشددًا على أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأفادت قناة الإخبارية السعودية بأن هذا جاء خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء، حيث تم خلالها متابعة آخر مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية.



كما تم التأكيد على مواقف المملكة الثابتة حيال تلك القضايا، وتجديد حرصها على دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وفي سائر أنحاء العالم.