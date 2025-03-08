شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. معبر رفح البري يستقبل 40 مصابًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم، 40 مصابًا فلسطينيًا و61 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المصابين والمرضى الفلسطينيين تم نقلهم إلى المستشفيات بشمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن عدد المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين استقبلتهم المستشفيات المصرية حتى اليوم بلغ 1300 فلسطيني. قطاع غزة وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف مدينتي بيت حانون وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.