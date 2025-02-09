شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل غاضبة على تصريحات إسرائيل ضد السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت تصريحات إسرائيل ضد المملكة العربية السعودية ودعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ، ردود فعل غاضبة ومستنكرة للتصريحات المنفلتة.

جاءت مصر فى مقدمة الدول التى أكدت فى بيان رسمى لها رفضها المساس بأمن المملكة و رفضها رفضا قاطعا أو محاولات لنزع الفلسطينيين من أرضهم.

وتوالت بعدها البيانات المستنكرة لتصريحات إسرائيل ؛ حيث أكدت الكويت إدانتها ورفضها الشديدين للتصريحات المستنكرة من قبل رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وتؤكد الكويت مجدداً رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيدةً بكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسائر الدول لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الاستنكار، تصريحات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية، ومطالبتها ببناء دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية، وفق بيان صادر عن المجلس.

وقال البديوي، إن هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدم احترامها للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول.

وأكد الموقف الراسخ والثابت للمملكة ودول مجلس التعاون لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، والجهود الكبيرة والقيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية، والمتمثلة في ضرورة حل الدولتين، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد الأمين العام في ختام بيانه دعوته للمجتمع الدولي للوقوف بشكل جاد وحاسم ضد هذه التصريحات الإسرائيلية العدوانية، التي تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت، في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، مضيفة أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن.

ورفضت السعودية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين، وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لمواقف "الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير"، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين.