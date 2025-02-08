الخليج اليوم .. السعودية تسلّم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سلّمت السعودية كلاً من مصر وفلسطين حصتيهما من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك في أثناء مراسم توقيع تسليم حصة البلدين البالغة 30.000 من الهدي والأضاحي لمصر و30.000 من الهدي والأضاحي لدولة فلسطين، بحضور المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي سعد بن عبدالرحمن الوابل.

26 دولة

وقال الوابل : إن السعودية تولي أهمية عظمى للإسهام في تسهيل عملية الإفادة من الهدي والأضاحي وتيسير وصولها للمستفيدين في نحو 26 دولة إسلامية، وهذه الخدمة تقدم للتسهيل على المسلمين.

من جانبه تقدم سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، باسم الدولة الفلسطينية رئيسًا وحكومةً وشعبًا بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى السعودية بقيادة الملك سلمان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء على الإفادة من الهدي والأضاحي التي تقدم كل عام للشعب الفلسطيني.

وقال : إن ذلك يأتي في وقت أحوج ما يكون فيه قطاع غزة إلى تعزيز وتكثيف جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروف إنسانية في غاية الصعوبة ".

وتأسس مشروع السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بموجب قرار مجلس الوزراء، إذ يعكس اهتمام السعودية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجيج ومعتمرين وزوار الراغبين في تنفيذ النسك من مختلف بقاع العالم من هدي وأضحية و فدية و صدقة و عقيقة بسهولة ويسر خلال موسم الحج خاصة وعلى مدار العام عامة.

متى تأسس المشروع؟

وأُنشئ مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي في عام 1403 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 126 الصادر بتاريخ (1409/07/28) كمشروع حكومي مستقل يشرف على أعماله لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية.

يحرص المشروع على إيصال ما يتم تذكيته بمجمعات المشروع بالمشاعر المقدسة الى المستحقين بالحرم ونقل ما يفيض عن الحاجة الى المستحقين بالداخل والخارج.

ويحدث المشروع بتواصل سجلات خدماته، كما يولي اهتماماً باحتياجات المستحقين بالمجتمعات الإسلامية بالدول غير الإسلامية اعتماداً على التقارير والبيانات الموثقة عن مستويات الدخل والوضع الاقتصادي.

ما الدول المستفيدة من المشروع؟

إضافة الى تبادل المعلومات مع الأطراف الدولية ذات العلاقة. يقوم المشروع سنوياً بعمليات لوجستية ضخمة لشحن وتوزيع اللحوم الى العديد من الدول مثل: بنغلاديش، وباكستان، وأذربيجان، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن، وجيبوتي، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينافاسو، وموريتانيا، وغانا، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وتنزانيا، والاتحاد القُمريّ، وموزمبيق.