شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية شرقى طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمير التحتية في الحي الشرقي بمدينة طولكرم في الضفة الغربية في ظل توسيع الاحتلال عدوانه على المدينة.

وفي وقت سابق، جرفت جرافات الاحتلال الثقيلة شارع الشهيد ياسر عرفات "شارع نابلس"، ودمرت البنية التحتية فيه، علما أن هذا الشارع يصل وسط المدينة بمخيم طولكرم، ويضم مجموعة من المؤسسات الرسمية والشعبية والمحلات التجارية والبنوك، بالإضافة إلى منازل ومباني سكنية.

