الخليج اليوم .. شرطة دبي: تعاملنا مع 500 قضية غسل أموال في 3 أعوام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت شرطة دبي إنها استطاعت في الأعوام الثلاثة الماضية التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدد من الدول حول العالم؛ إذ بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار)، شملت أصول عملات افتراضية بـ60 مليون درهم (16.3 مليون دولار).

وأوضحت شرطة دبي أن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال تعد نتيجة للجهود المبذولة من قِبَل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي.

ولفتت إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك عبر اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم عبر تطوير القدرات والممكنات.

1733 معلومة استخباراتية

وأشارت إلى أنها تتعاون مع الشركاء لمواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن؛ إذ نتج عن جهودها المُشتركة في السنوات الثلاث الماضية تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال.

إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج، من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.

بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تُعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.

وبيّن العميد الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوّعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم، بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.