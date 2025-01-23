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الخليج اليوم .. خطط قطرية لإنشاء مراكز صحية في مناطق البلاد

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الخليج اليوم .. خطط قطرية لإنشاء مراكز صحية في مناطق البلاد

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

عقد المجلس البلدي المركزي القطري اجتماعه التاسع والعشرين، في الدورة السابعة، إذ ناقش مدى إمكانية إنشاء مراكز صحية في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى هذه المراكز، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي في قطر وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة.

 

وفي الوقت ذاته، ناقش المجلس البلدي المركزي القطري آلية عمل خدمة حجز المواعيد المسبقة للمرضى، فضلاً عن توضيح أهم مهام واختصاصات العيادة النفسية والصحة النفسية وعيادة المعافاة، بجانب آلية توفير خدمات الرعاية المنزلية وأهم الخدمات المقدمة في هذا المجال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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