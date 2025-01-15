شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: اتفاق وقف إطلاق النار قد ينتهي خلال اليوم أو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر مطلعة إن الأمور باتت قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت أن الاتفاق قد ينتهي اليوم أو غدا الخميس.

وفي السياق نفسه، قالت حركة حماس وفصائل فلسطينية إنهم وافقوا على اتفاق الهدنة فى غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قيادة الجيش بالاستعداد لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية انتهاء اجتماع نتنياهو وسموتريتش بالاتفاق على استمرار الحوار وبلورة توافقات، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، مؤكدة أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا.

وأكدت أنه لن يطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة، مشيرة إلى أنه في المرحلة الأولى من صفقة التبادل سيطلق سراح نحو 1000 أسير فلسطينى.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 3 محتجزين في اليوم الـ28 وثلاثة في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.

وقالت شبكة سي بي إس عن مسئولين، أن إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وانه من المقرر إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام.

وأكدت سي بي إس عن وثيقة اطلعت عليها، ان المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من غزة، وعن المرحلة 3 من اتفاق غزة ستشمل تبادل الجثث وبدء إعادة إعمار غزة وفتح حدودها.