شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء خطوات أساسية لتحول لبنان لدولة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان وتكليف نواف سلام رئيسا للوزراء يمثلان خطوات مهمة نحو تحول لبنان إلى دولة آمنة ذات سيادة، وتلبي احتياجات الشعب اللبناني.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله " إن هذين التطورين يأتيان بعد ستة أسابيع فقط من إبرام الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله".

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.