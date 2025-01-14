هل تتحقق نبوءة العبار بانتعاش عقارات دبي مع عودة ترامب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: تشهد دبي هذا العام ظهور المزيد من الأبراج اللامعة ومجتمعات الفلل السكنية، مع استمرار المطورين في الاستثمار بأحد أكبر أسواق العقارات نموًا في العالم، وفقاً لتقرير حديث لـ "بلومبرغ".

وأضافت الوكالة في تقريرها: "يقوم المطورون أسبوعياً بإطلاق مشاريع سكنية جديدة تُباع وحداتها خلال أيام أو حتى ساعات من طرحها، لكن بعض الشركات، بما في ذلك إعمار العقارية، بدأت تتخذ خطوات أكثر حذرًا".

ووفقاً لصحيفة "البيان" التي نقلت التقرير عن الوكالة العالمية، فقد استشهدت الوكالة بما قاله مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة إعمار محمد العبار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي: "نتوقع أن يستمر السوق في الأداء الجيد خلال العام المقبل 2025، سواء هنا أو على المستوى العالمي، إذ إن هناك تفاؤل إيجابي بشأن الأعمال، و دبي ستواصل جذب المستثمرين الجدد، هناك شعور إيجابي للأعمال التجارية عموماً، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

الأسعار.. زيادة 8%

وأظهرت بيانات شركة «نايت فرانك» أن نحو خمس العقارات السكنية في دبي تُقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار؛ وتتوقع الشركة أن ترتفع أسعار المساكن بنسبة 8% في عام 2025، مقارنةً بزيادة 20% في العام السابق.

كما تتوقع الشركة أن ترتفع أسعار المنازل الفاخرة بنسبة 5% هذا العام، متفوقةً على لندن 2% ونيويورك 3%.

وتخطط «إعمار» لإكمال بناء ما بين 6.000 و7.000 وحدة سكنية سنوياً بحلول ذروة عامي 2026 و2027، وفقًا لتقديرات «بلومبرغ إنتليجنس».

وساعد تدفق السكان الجدد، بمن فيهم مستثمرون أثرياء ومليونيرات من قطاع العملات الرقمية وهنود أثرياء يبحثون عن منازل ثانية، في زيادة الطلب.

وارتفع عدد سكان دبي إلى 3.8 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ 3.66 مليون في 2023. كما ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، مما دفع العديد من السكان للانتقال إلى مشروعات سكنية على أطراف المدينة.

استمرار الأوقات الجيدة

وبحسب بلومبرغ؛ فلا تزال العديد من الشركات المطورة تحقق مبيعات قوية، فعلى سبيل المثال، تمكنت شركة «سوهو» من بيع 84 من أصل 110 شقق في أحد أبراجها.

وقال سهيل خوسلا الرئيس التنفيذي لشركة سوهو: «العقارات قطاع دوري، وهذه الدورة لا تزال قوية؛ فالإمارة والدولة نجحتا في جذب الاستثمارات الدولية والأعمال عبر تقديم حوافز مثل التأشيرات الذهبية».

ومن جانبه، أشار عمران فاروق رئيس مجلس إدارة شركة «سمانا»، إلى أن شركته حققت مبيعات قياسية في سبتمبر، بعد أداء قوي غير متوقع في يوليو، الذي يُعتبر عادة شهراً هادئاً.

تحديات في التنفيذ

وتعد «إعمار» من بين أفضل المقاييس لصحة السوق، حيث من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً تصل إلى 13 مليار درهم في 2025، بزيادة كبيرة عن 3.8 مليار درهم في 2021، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ».

لكن، بحسب بلومبرغ، فقد شهد عام 2024 إطلاق عدد قياسي من المشاريع السكنية، مع الإعلان عن بناء حوالي 140.000 وحدة سكنية ضمن 588 مشروعاً.

وأضاف العبار: «كان عاماً قياسياً وشهدنا تمدداً كبيراً على مستوى المقاولين والموردين والمهندسين؛ فالتحدي الأكبر الآن هو التنفيذ».

