شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يستقبل وفد حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في مكتبه في قصر لوسيل، وفد حركة "حماس" لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة الدكتور خليل الحية.

وجرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع.

وجدد الأمير القطري، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.