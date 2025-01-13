شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: مهتمون بالتوصل إلى صفقة مع حركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر، إن إسرائيل مُهتمة بالتوصل إلى "صفقة"، وهى تعمل على إنجازها، وإنها تنتظر لتعلم إذا ما كانت حركة "حماس" مُهتمة بالأمر ذاته.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره البريطانى ديفيد لامي، الذى يزور إسرائيل حاليًا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.



وفى سياق آخر، قال قائد استخبارات فرقة غزة فى الجيش الإسرائيلى إن تسلل عناصر من حركة "حماس" -كما حدث فى "طوفان الأقصى" فى السابع من شهر أكتوبر 2023- لا يزال ممكنًا، وإن كانت الاحتمالات ضئيلة.



وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن قائد الفرقة أوضح -لدى تقديم سيناريوهات التهديدات المُحتملة- أن قدرة "حماس" على مُهاجمة مفرزة لا تزال مُمكنة، ومن الصعب إنكار أن الحركة لديها مثل هذه القدرات، مُشيرًا إلى أن هناك الآن ثلاث فرق داخل غزة، وتم نشر قوات الجيش فى مُستوطنات غلاف القطاع على نطاق أوسع مما كان عليه فى 7 أكتوبر، وتم سحق "حماس" بشدة فى جميع أنحاء قطاع غزة.