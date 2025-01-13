شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع فنزويلا بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الشعب الجزائري إبراهيم بوغالى حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع فنزويلا في مختلف المجالات، مشيدا بالمواقف الثابتة لفنزويلا فى دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الشعب الجزائري، في كراكاس، مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو موروس، حيث بحثا العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وناقشا القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقال بوغالي "إن الجزائر على استعداد تام لمواصلة وتعزير المبادلات التجارية مع فنزويلا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمارات، لاسيما وأن الأطر القانونية متوفرة بين البلدين في قطاعات المحروقات والزراعة والنقل والسياحة".



ومن جهته، أكد الرئيس الفنزويلي نوعية العلاقات مع الجزائر، داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال سياسات اقتصادية تضمن الكرامة والسيادة الاقتصادية للدول.