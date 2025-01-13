شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: نبذل كل الجهود للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور جعفر حسان ، أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى، يبذل كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور جعفر حسان ،في رئاسة الوزراء الأردنية، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان نيافة الكاردينال بيترو بارولين، الذي يزور المملكة مبعوثاً خاصاً من قداسة البابا فرانسيس للمشاركة في تدشين كنيسة "معمودية السيد المسيح" في موقع المغطس.



وجرى ،خلال اللقاء- الذي حضرته وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، والوفد المرافق لنيافة الكاردينال- بحث العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والفاتيكان وسبل تعزيزها.



كما تم التطرق إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تحقيق السلام والاستقرار، إضافة إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



ومن جهته، أشاد الكاردينال بارولين بجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يمثل صوت الحكمة والاعتدال في مواجهة التحديات.



وتم التطرق ، خلال اللقاء ، إلى التحضيرات لإقامة المعرض الأردني في حاضرة الفاتيكان، والذي سيستمر طوال شهر فبراير المقبل تحت شعار "الأردن فجر المسيحية" حيث يُعد المعرض الأول من نوعه في الفاتيكان، ويتميز بمعروضات تُبرز مكانة الأردن كمركز انطلاق الديانة المسيحية.