شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تدرس إلغاء اتفاق يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير العدل الفرنسى جيرالد دارمانان إلى إلغاء الاتفاق المبرم مع الجزائر عام 2013 والذى يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا من دون تأشيرة، وذلك وسط توتر متصاعد بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقال دارمانان لقناة "إل سى إي"، إن هناك "اتفاقا يعود لعام 2013، وهو اتفاق حكومى يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، وجوازات سفر دبلوماسية جزائرية -وهناك الآلاف منهم- بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية".

وأضاف "يبدو لى أن المساس بالزعماء أكثر ذكاء وفعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة"، داعيا إلى "إلغاء هذه التسهيلات".

وأشار إلى أن هذا "الإجراء الانتقامى" لن يكون له تأثير على "الـ10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط دم وأرض وثقافة" بالجزائر.

وكان وزير الداخلية الفرنسى برونو روتايو قال الجمعة إن "الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا". لكن الجزائر رفضت السبت اتهامات فرنسا لها بـ"التصعيد" و"الإذلال"، منددة فى المقابل بـ"حملة تضليل وتشويه" ضدها.