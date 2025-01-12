الخليج اليوم .. 3 قوافل إماراتية تصل قطاع غزة خلال أسبوع محملة بمساعدات إغاثية وطبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الامارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وتتألف القوافل من 35 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 248.9 طن من المساعدات الإنسانية شملت أكثر من 100 طن من المساعدات الطبية والتي تتضمن معدات طبية مثل أجهزة غسيل كلى وجهاز الموجات فوق الصوتية “التراساوند” وأجهزة إنعاش رئوي وكراسي متحركة وأقنعة تنفس صناعي إضافة إلى مواد استهلاكية طبية وأدوية متنوعة، كما تضمنت المساعدات مواد غذائية وخيم إيواء وطحين والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية الفارس الشهم 3 ، إلى 153 قافلة تتألف من 2391 شاحنة ،حيث بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية والتي دخلت برا أكثر من 29274 طنا ساهمت لحد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وقال فاضل بن أرحمه الشامسي من عملية الفارس الشهم 3 “ تم هذا الأسبوع تسيير عدد من قوافل المساعدات الطبية تحمل أكثر من 100 طن من الأدوية، والمعدات الطبية، والمواد الاستهلاكية الطبية” موضحا أنه يتم اتباع أعلى معايير الجودة والسلامة في تخزين ونقل هذه المواد الطبية.

وتسعى عملية "الفارس الشهم 3" إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.