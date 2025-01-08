شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: تعيين علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إخبارية، أن القيادة السورية عينت اللواء علي نور الدين النعسان، رئيسا لهيئة الأركان السورية الجديدة. وفي سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعفاءات والاستثناءات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وأضافتن أن العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف شعبنا بعد زوال سببها ورفعها أصبح ضروريا لدفع عجلة التعافي

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