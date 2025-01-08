شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة سودانية: وثّقنا 554 حالة اغتصاب على يد قوات الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مسئولة حكومية في السودان، عن تمكنهم من توثيق تعرض أكثر من 550 امرأة للاغتصاب من قبل عناصر في قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب مع القوات المسلحة السودانية في إبريل 2023.

وأكدت سليمة إسحق محمد الخليفة، المسئولة عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، أنها وثّقت 554 حالة اغتصاب ارتكبها مقاتلون في قوات الدعم السريع بين إبريل 2023، وحتى ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن هذه الاحصائيات تستند إلى تقارير لأخصائيين في الصحة النفسية ساعدوا الناجيات من الاغتصاب في المرافق الطبية، موضحة أن العدد الموثق يمثل جزءا صغيرا من العدد الفعلي للهجمات على النساء خلال تلك الفترة، وفقا لصحيفة التغيير.

وتابعت: "هناك عدة عوامل تمنع تسجيل كل الحالات وهي أن هناك ولايات معزولة تماما مع قطع الاتصالات وعدم تبليغ معظم النساء عن الاغتصاب بسبب الوصم الاجتماعي. وهناك أماكن لا توجد بها أصلا رعاية صحية".

وقالت سليمة إسحق إنه بين سبتمبر 2023، حتى أبريل 2024، وافقت السلطات على 36 عملية إجهاض لنساء اغتصبهن عناصر في قوات الدعم السريع معظمهن في العاصمة الخرطوم.

وفي الآونة الأخيرة، تم إجراء 10 عمليات إجهاض لنساء نازحات من ولاية الجزيرة، حيث أبلغ شهود عيان عن سلسلة هجمات دامية لقوات الدعم السريع.

وتتطلب عمليات الإجهاض الحصول على موافقة قانونية في السودان، وهي مسموح بها فقط في حالات الحمل المترتب عن الاغتصاب أو حالات الحمل بجنين غير قابل للحياة أو وجود مضاعفات تهدد حياة الحامل.

وفي أكتوبر الماضي، اتهمت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة متحالفة معها بارتكاب "أعمال عنف جنسي وعلى أساس الجنس على نطاق واسع" تشمل "الاغتصاب والاستعباد الجنسى" وغيرها من التجاوزات.

كما وثّقت البعثة حالات عنف قائم على أساس الجنس ارتكبها عناصر في الجيش وفصائل مسلحة متحالفة معه.

