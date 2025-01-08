شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزي الصين في ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية ، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوب غرب الصين، أمس /الثلاثاء/ وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.