شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: تفاؤل كبير بمستقبل سوريا مع تحسن الاقتصاد واستعادة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء أصفري، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك نوعًا من التفاؤل الكبير بأن تعود سوريا تضم مجددًا جميع أطياف الشعب السوري، سواء في الداخل أو الخارج، وأن تكون بداية لعصر مدني جديد، مؤكدًا أن هناك فرصة تاريخية للسوريين لشفاء جراحهم والابتعاد عن الانتقام والتمرد في العديد من المناطق.

وأضاف أصفري، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة "القاهرة الإخبارية: "يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي جديد يضمن حقوق جميع السوريين في دولة مدنية حقيقية، ويجب أن يتم ذلك ضمن الجدول الزمني المحدد، خاصة في حكومة وحدة وطنية للإنقاذ، بدءًا من مارس القادم".

وأشار إلى أن سوريا تستعيد تدريجيًا الأمن، مع وجود تفاؤل كبير في عالم الاقتصاد بشأن التحول النوعي الذي تشهده البلاد، بعد أن كان الاقتصاد قد دُمّر نتيجة للنظام الفاسد.

وأوضح أصفري أن هناك دعمًا دوليًا ملحوظًا، خاصة من تركيا وقطر، حيث من المتوقع وصول سفن لتوليد الطاقة وتوفير 800 ميجاوات من الكهرباء على مستوى البلاد، مما سيحسن من أداء القطاع الإنتاجي والاقتصادي، لافتًا إلى القوانين الداخلية الجديدة التي تُسن الآن والتي تصب في مصلحة الاقتصاد السوري، مثل تخفيض الضرائب ورفع القيود على التعامل بالدولار، ما يُسهم في تحفيز الإنتاج.

وتابع قائلاً: "أهم شيء هو رفع العقوبات الأمريكية المؤقتة على الطاقة لمدة 6 أشهر، مما سيمكن سوريا من الحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة ويمهد لمرحلة جديدة في الاقتصاد السوري".