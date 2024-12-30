شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو مشعل، وسيرت آلياتها فى شوارعها.



وفى السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية رأس كركر غرب رام الله، فيما شددت من إجراءاتها على الحاجز العسكرى المقام عند جسر بلدة عطارة شمال المحافظة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة أسفل الجسر.



وفى إطار منفصل، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه لم يجر التوصل إلى أى اتفاق بشأن المحتجزين بعد، لأن حماس "لا تريد أن يكون هناك اتفاق".



جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذى شهد تقديم إحاطة محدودة للغاية للمسؤولين الحكوميين بشأن مفاوضات اتفاق المحتجزين.



وقال الوزراء الذين حضروا الاجتماع -فى تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- إن "الوضع أقل تفاؤلا"، مضيفين أن "المفاوضات حول اتفاق المحتجزين عالقة، مع استمرار حماس فى محاولة تغيير الاتجاه فى المحادثات، حيث عادت حماس للمطالبة بإنهاء الحرب كشرط لإتمام الصفقة".