شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات للمسحيين في دمشق احتجاجا على حرق "شجرة" أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت تظاهرات عدة في عدد من أحياء دمشق المسيحية اليوم (الثلاثاء) احتجاجاً على إضرام النار في شجرة خاصة باحتفالات عيد الميلاد، قرب حماة.

وهتف المتظاهرون: «نريد حقوق المسيحيين»، بينما ساروا في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في باب شرقي، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتجمع المتظاهرون بعدما تدفقوا بشكل عفوي من أحياء مختلفة للتعبير عن سخطهم ومخاوفهم، بعد نحو أسبوعين من إطاحة تحالف المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد، وتسلُّمه السلطة.

وقال أحد المتظاهرين -ويدعى جورج- لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نزلنا لأن هناك كثيراً من الطائفية والظلم ضد المسيحيين تحت اسم تصرفات فردية».

وأضاف: «إما أن نعيش في بلد يحترم مسيحيتنا وبأمان في هذا الوطن كما كنا من قبل، أو افتحوا لنا باب اللجوء الكنسي حتى نغادر إلى الخارج».

وحمل بعض المتظاهرين صلباناً خشبية، بينما رفع آخرون العلم الذي تبَّنته السلطات الجديدة.

وانطلقت هذه التظاهرات الليلية بعد انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ملثمون وهم يضرمون النار في شجرة عيد الميلاد بمدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المقاتلين الذين أحرقوا الشجرة أجانب، وينتمون إلى فصيل «أنصار التوحيد».