شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإسرائيلي يطالب بتحقيق مستقل وموثوق بأحداث 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه "علينا استعادة الثقة بالبلاد والنظام الأمني عبر تحقيق موثوق ومستقل في أحداث 7 أكتوبر 2023، وفق وسائل إعلام عبرية.

من ناحية أخرى، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال المدفعي شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45,317 مواطنا وإصابة 107,713 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.