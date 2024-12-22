شكرا لقرائتكم خبر عن 24 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم.. 19 منهم شمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 24 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم 19 منهم شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45227 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.