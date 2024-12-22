بيرم: نحترم خيار السوريين ومنفتحون على الحوار والتصريحات التي نسمعها إيجابية

شدد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على "أننا نحترم خيار السوريين ومنفتحون على الحوار"، موضحا أن "التصريحات التي نسمعها إيجابية ونرحب بها"، في إشارة إلى تصريحات السلطات الانتقالية في البلاد بقيادة هيئة "تحرير الشام" بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي حديث لقناة "المنار"، أوضح بيرم أن لبنان إلتزم بكل مكوناته باتفاق وقف إطلاق النار و"لم يسجل أي خرق للاتفاق في مقابل 280 خرقًا للعدو الاسرائيلي"، مشددا على ان "ما يحصل نضعه برسم الشعب اللبناني للمؤيدين وللمعارضين".

وأكد أن "المقاومة عوّدتنا أنها تصبر لكن لا تسكت عن تمادي العدو في حال لم يرتدع عن خروقاته"، مشيرا إلى "أننا استطعنا بقوتنا فرض وقف إطلاق النار على العدو رغم كل ما يملكه من امكانات ودعم وتأييد".