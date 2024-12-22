شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطالب سكان بيت حانون بالإخلاء الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تطالب سكان مناطق ببيت حانون بالإخلاء الفوري، وذلك في إطار توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.