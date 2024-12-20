شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إعادة 1905 أفراد من الجيش السورى إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، الخميس، إعادة 1905 من أفراد الجيش السوري إلى سوريا ، كانوا قد دخلوا مؤخرا إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، "بالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي".

وأضافت أن الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت محفوظة لدى وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها.

وأشار البيان إلى أنه تم السماح بالدخول لـ"أسباب إنسانية" لمنتسبي الجيش السوري، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البو كمال السوري، كانوا قد لجأوا إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية.

ونوهت القيادة إلى أنه جرى يوم أمس إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البو كمال بناء على طلبهم.