شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوقكم مضمونة".. البشير يدعو السوريين في الخارج إلى العودة والان نبدء بالتفاصيل

ترحيل السوريين

الحكومة الانتقالية بسوريا

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع، للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت الأربعاء.وقال البشير لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها، عودوا".وشدد على أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا" ستكون مضمونة.من ناحية أخرى، حذرت نقابة فيردي العمالية في ألمانيا من عمليات ترحيل واسعة النطاق للسوريين من ألمانيا بعد الإطاحة ببشارالأسد.وأعلن فرانك فيرنكه، رئيس النقابة، في مقابلة بالفيديو مع وكالة الأنباء الألمانية، إن عمليات الترحيل الواسعة "تتعارض مع مصالح الناس، ومن ناحية أخرى، تتعارض أيضًا مع مصالح سوق العمل، على الأقل في بعض المناطق بألمانيا".سبق وكلفت هيئة تحرير الشام التي قادت الفصائل المسلحة للسيطرة على السلطة في دمشق، أمس الثلاثاء محمد البشير بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية.وأكد "البشير" في أول تصريح له، أنه سيتولى هذا المنصب حتى الأول مارس 2025، وفق بيان بثه التلفزيون.وكان محمد البشير يقود حتى الآن "حكومة الإنقاذ" من معقل الفصائل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.