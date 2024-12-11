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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تلقى الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو.

 

وجرى في أثناء الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، كما جرى بحث تطور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

‎وقد جرى في الاتصال التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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