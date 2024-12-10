شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة المسلحة تمنح مجندي الجيش السوري عفوًا عامًا والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات سقوط بشار الأسد

أكثر من 5 عقود تحت حكم الأسد

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف مسلحي المعارضة في سوريا، الذي أطاحوا بالنظام السوري اليوم الاثنين، عفوًا عامًا عن جميع المجندين بالقوات المسلحة السورية.وأعلن التحالف، أنه يتعين ضمان سلامتهم وحظر شن أي هجمات ضدهم.وأطاح التحالف الذي تقوده هيئة تحرير الشام بنظام بشار الأسد في عملية استمرت 12 يومًا فقط وانتهت بسقوط دمشق أمس الأحد.ويعد هذا أول يوم يستيقظ فيه السوريون دون حكم نظام الأسد، ليبدأون حقبة جديدة من تاريخ الدولة السورية.وظلت سوريا أكثر من 5 عقود تحت هذا النظام، فيما أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة السورية أمس الأحد فرض حظر تجوال في العاصمة السورية دمشق.وعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الاثنين بصورة طارئة، جلسة مباحثات مغلقة بشأن سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.