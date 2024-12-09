شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: نهدف لتأسيس علاقات عربية روسية برلمانية والان نبدء بالتفاصيل

علاقات استراتيجية

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، حرص البرلمان على تدشين علاقات عربية روسية في المجال البرلماني تواكب التقدم الكبير الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين على المستوى الحكومي.جاء ذلك خلال استقبال اليماحي اليوم السفير الروسي لدى مصر السفير جورجي بوريسنكو، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.قال اليماحي في بيان له: إن روسيا صديق مهم للدول العربية، العلاقات الروسية العربية على المستوى الرسمي هي علاقات استراتيجية، وتشمل مجالات حيوية، مشيدًا بمواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي وجميع اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.فيما أكد السفير الروسي، أن بلاده حليف أساسي للدول العربية، وستواصل دعمها للقضية الفلسطينية المستمر منذ عام 1988م، موضحًا أن تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وبرلمان روسيا بغرفتيه، سيمثل قيمة نوعية مضافة للعلاقات القوية بين روسيا والدول العربية.