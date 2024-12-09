"الصحة الفلسطينية" تطالب بحماية دولية للمستشفيات والمرضى والأطباء

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استشهاد فلسطينيين في وسط القطاع

استشهاد 11 في مخيم البريج

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بالحماية الدولية للمستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين، وتأمين ممرات آمنة من وإلى المستشفيات، وكذلك تزويدهم بالأدوية والإمدادات الطبية والوقود وجميع الخدمات اللوجستية، والإجلاء الآمن للجرحى.واستشهد مسعف فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، استهدف محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف، وأعمال حفر وتجريف في مناطق متفرقة شمال القطاع.كما أصيب 6 مرضى في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.استُشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، استهدف منطقة وادي غزة وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مكثّف طال المناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات.وفي جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة رفح، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات تدمير ونسف واسعة لعدد من المباني السكنية والمنشآت الفلسطينية في المدينة.استشهد 11 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشرقية والشمالية من المخيم.وفي الضفة الغربية أصيب 4 فلسطينيين بينهم أطفال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.