شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شهيدا بينهم أطفال ونساء إثر استهداف الاحتلال مدينة غزة ومخيم البريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 25 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بالقرب من منتزه البلدية بمدينة غزة.



كما استشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبوحسنين" خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب قطاع غزة.