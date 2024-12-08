شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات سوريا.. قائد هيئة تحرير الشام يصل إلى دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ساعات من إعلانها الدخول إلى العاصمة وإسقاط بشار الأسد، قالت فصائل المعارضة إن قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني وصل إلى دمشق الأحد .

ونشرت فصائل المعارضة على قناة تلغرام مقطع فيديو للجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، وهو يسجد ويقبّل الأرض في مساحة خضراء يظهر بمحاذاتها طريق رئيسي، معنونة المقطع بـ"القائد أحمد الشرع يسجد لله شكرا فور وصوله دمشق". أبو محمد الجولاني وكان الجولاني، أكّد أن إرادتنا ثابتة والعزيمة لا تتزعزع"، مضيفا : " نواصل العمل بكل إصرار لتحقيق أهداف ثورتنا التي قامت من أجل العزة والكرامة والحرية، لا مكان للتراجع، ونحن مصممون على استكمال الطريق الذي بدأناه منذ 2011 ".

وختم "لن نتوقف عن النضال حتى تحقيق جميع حقوق الشعب السوري العظيم، المستقبل لنا ونحن ماضون نحو النصر". سقوط بشار الأسد ويعيش السوريون منذ فجر الأحد لحظات استثنائية على وقع الأحداث المتسارعة التي أعقبت هجومًا غير مسبوق للفصائل بدأ في 27 نوفمبر، مع نهاية نحو خمسة عقود من حكم آل الأسد .

وأتى سقوط الرئيس السوري بعد أكثر من 13 عامًا على اندلاع تحركات احتجاجية في بلاده قمعتها السلطات بعنف .

وتحولت الى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير الملايين .

