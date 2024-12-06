شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 370 ألف نازح جراء المعارك في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

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الأردن يغلق حدوده مع سوريا

روسيا تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة، أن 370 الف شخص على الاقل، "معظمهم نساء وأطفال"، نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا منذ 27 نوفمبر والتقدم السريع لفصائل مسلحة في أنحاء مختلفة من البلاد.وقال ستيفان دوجاريك: "منذ تصاعد الأعمال القتالية، نزح ما لا يقل عن 370 الف شخص من رجال ونساء وأطفال وفتيان وفتيات، بينهم 100 الف غادروا منازلهم أكثر من مرة". وتحدث إحصاء سابق للأمم المتحدة عن 280 الف نازح.قرر الأردن الجمعة إغلاق معبر جابر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا بسبب "الظروف الأمنية" في البلد المجاور، وفق ما أعلن وزير الداخلية.وقال الوزير مازن الفراية: "إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة" في الجنوب السوري.وأشار إلى أنه "سيجري السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية".ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا عبر حدود برية تمتد الى 375 كلم. وأغلق معبر جابر عدة مرات منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.حضت روسيا الجمعة رعاياها على مغادرة سوريا، في وقت يواصل تحالف من فصائل مسلحة تقدمه مقتربا من مدينة حمص بعد أن سيطر في الأيام الماضية على حلب وحماة.ودعت السفارة الروسية في دمشق رعاياها إلى "مغادرة البلاد في رحلات تجارية من خلال المطارات العاملة، محذّرة من "الوضع العسكري والسياسي الصعب" في سوريا.