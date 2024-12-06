شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تواصل نسف المبانى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلامية في غزة فجر اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية تواصل نسف المباني في قطاع غزة.

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية تواصل نسف المباني في تل الهوا جنوب غزة، ومباني سكنية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومبان سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضافت: "قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى نسف مربع سكني في مدينة رفح".

وأشارت إلى أن طائرة "كواد كابتر" أطلقت القنابل على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وأكدت الوسائل الإعلامية أن "المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة خانيونس تطلق قذائفها تجاه شرق مدينة رفح".

وأكدت وزارة الصحة في غزة الخميس أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خامس مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 قتيلا و201 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولم تتمكن طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44,580 قتيلا، و105,739 مصابا.